Транспортировка нефти может снизиться втрое из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о повреждении второго выносного причального устройстве (ВПУ-2) после шторма. Эти устройства необходимы для заправки танкеров вдали от берега.
Из-за критических повреждений консорциум принял решение приостановить работу ВПУ-2.
Отмечается, что в распоряжении КТК имеется аварийный комплект для замены шлангов. Однако контрактование поставки запчастей ВПУ при текущей ситуации на рынке может вызвать значительные затруднения.
В этой ситуации руководство консорциума вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу. Каспийский трубопроводный консорциум
Сообщается, что ремонт может занять продолжительный период времени из-за непогоды, а также ожидания номинации танкеров для промывки.
Ранее по итогам внеочередной инспекции после завершения периода неблагоприятных метеоусловий было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3.
Из-за повреждения было принято решение остановить работу ВПУ-3 для промывки и ремонта.
Эксперты считают, что авария усугубит дефицит на мировом рынке и, по всей видимости, увеличит стоимость нефти.
Казахстанские компании владеют 20,75% акций консорциума, еще 31% – у РФ, остальные принадлежат LUKARKO, Shell, Exxon, Chevron, Mobil и другим компаниям. КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. Более 80% прокачиваемого по трубопроводу «черного золота» идет из Казахстана. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год.