В Алматы выпало до 15 сантиметров снега

Как сообщили в акимате города, для предупреждения гололеда дороги посыпаются противогололедными материалами. Уже использовано 376 тонн.

Коммунальные службы в усиленном режиме чистят тротуары, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, места общего пользования. В верхней части города производится сметание снега. Акимат Алматы

Всего в работах задействовано 987 дорожных рабочих, 412 единиц спецтехники, 111 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю работ за уборкой снега.

По прогнозу синоптиков АО «Казгидромет», днем 23 марта ожидаются осадки, временами сильные, ночью – умеренный снег. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, ночью – от 1 до 3 градусов со знаком минус.

Днем 24 марта, а также 25 и 26 марта осадков не ожидается.