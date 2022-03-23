13:01 23.03.2022
В Алматы выпало до 15 сантиметров снега
Фото: Zakon.kz
В Алматы 23 марта с 2 часов ночи начался дождь, к 5 часам утра он перешел в снег. По состоянию на 12:00 в городе выпало 2 см снега, в предгорных районах – до 10 см, горных – до 15 см, передает Zakon.kz.
Как сообщили в акимате города, для предупреждения гололеда дороги посыпаются противогололедными материалами. Уже использовано 376 тонн.
Коммунальные службы в усиленном режиме чистят тротуары, пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, места общего пользования. В верхней части города производится сметание снега.Акимат Алматы
Всего в работах задействовано 987 дорожных рабочих, 412 единиц спецтехники, 111 пескоразбрасывателей. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю работ за уборкой снега.
По прогнозу синоптиков АО «Казгидромет», днем 23 марта ожидаются осадки, временами сильные, ночью – умеренный снег. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, ночью – от 1 до 3 градусов со знаком минус.
Днем 24 марта, а также 25 и 26 марта осадков не ожидается.