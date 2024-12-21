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Общество

12 сантиметров снега выпало в Алматы 20 декабря

снег, уборка снега, уборка снега в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 10:45 Фото: акимат Алматы
Коммунальные службы Алматы продолжают работать в усиленном режиме из-за обильного снегопада, который накрыл мегаполис 20 декабря. С 08:00 до 22:00 выпало 12 см снега в городе и 18 см – в горных районах, сообщает Zakon.kz.

Для борьбы с наледью проведена двойная обработка дорог противогололедными материалами – израсходовано 2450 тонн. Первый этап работ завершили к 16:00, второй начали с 17:30. С 22:00 приступили к прометанию дорог, ночью для этого в городе на линию вышла 21 колонна техники.

"Всего задействовано 603 единицы техники, включая 130 пескоразбрасывателей, 70 малогабаритных машин для тротуаров, остановок и переходов. Работают 1034 рабочих днем и 957 ночью", – сообщили в акимате Алматы.
снегопад, Алматы, снег, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2024 10:45

Фото: акимат Алматы

С 16 декабря с улиц мегаполиса вывезли более 46 тыс. м³ снега.

Согласно данным РГП "Казгидромет", снегопад продолжится в мегаполисе и в выходные. А с понедельника будет снижаться температура воздуха, достигнув в определенные дни 15 градусов мороза.

О том, как алматинцы пережили вечер снежной пятницы 20 декабря, можно прочитать здесь.

Андрей Дюсупов
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