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13:06 23.03.2022

Об опасности схода снежных лавин предупредили спасатели Алматы

Лавины Алматы Фото: Zakon.kz
Высота снега в горах Алматы превышает 60 см. По данным гидропостов Казселезащиты, на БАО высота снега составила 96 см. Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от походов в горы, сообщает Zakon.kz.

Из-за неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы до 24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщили в ДЧС Алматы.

На экопостах бассейна реки Улкен Алматы и на посту ВСК «Медеу» ограничено движение автомобилей. Сотрудники ДЧС проводят профилактические мероприятия по информированию граждан, поднимающихся в горы.ДЧС Алматы

Жителям и гостям города Алматы рекомендовали воздержаться от похода в горы.

Водителей и пешеходов попросили быть внимательными на дорогах при гололеде. В ДЧС также рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

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