13:06 23.03.2022
Об опасности схода снежных лавин предупредили спасатели Алматы
Фото: Zakon.kz
Высота снега в горах Алматы превышает 60 см. По данным гидропостов Казселезащиты, на БАО высота снега составила 96 см. Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от походов в горы, сообщает Zakon.kz.
Из-за неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы до 24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщили в ДЧС Алматы.
На экопостах бассейна реки Улкен Алматы и на посту ВСК «Медеу» ограничено движение автомобилей. Сотрудники ДЧС проводят профилактические мероприятия по информированию граждан, поднимающихся в горы.ДЧС Алматы
Жителям и гостям города Алматы рекомендовали воздержаться от похода в горы.
Водителей и пешеходов попросили быть внимательными на дорогах при гололеде. В ДЧС также рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.
Алматы засыпало снегом
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