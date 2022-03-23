Об опасности схода снежных лавин предупредили спасатели Алматы

Из-за неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы до 24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, сообщили в ДЧС Алматы.

На экопостах бассейна реки Улкен Алматы и на посту ВСК «Медеу» ограничено движение автомобилей. Сотрудники ДЧС проводят профилактические мероприятия по информированию граждан, поднимающихся в горы. ДЧС Алматы

Жителям и гостям города Алматы рекомендовали воздержаться от похода в горы.

Водителей и пешеходов попросили быть внимательными на дорогах при гололеде. В ДЧС также рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.