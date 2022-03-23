ЭКО в Казахстане: более двух тысяч детей родились благодаря программе в 2021 году

Вячеслав Локшин отметил, что в 90-е годы ЭКО была недоступна большинству супружеских пар из-за достаточно высокой стоимости процедуры. В 2006 году было рекомендовано изыскать средства для проведения первых программ ЭКО за счет бюджета. В 2010 году было проведено всего 100 программ ЭКО.

Когда мы достигли почти 1 000 программ в год, я обратился к Касым-Жомарту Токаеву с письмом, в котором мы с коллегами обосновали необходимость увеличения финансирования. В первый год финансирование ЭКО увеличилось до 1 200 квот. Затем их количество выросло сразу в семь раз, и президент объявил о реализации программы «Аңсаған сәби» («Долгожданный ребенок») с начала 2021 года. Если за предыдущие 10 лет было проведено порядка 9 тыс. циклов и родился 2 901 ребенок, то при 7 тыс. квот количество детей, рожденных благодаря «технологиям счастья», может достигать 2 100 детей ежегодно. А учитывая еще вероятное количество двоен – 10%, в итоге в год может появиться около 2 400 детей. Главный внештатный репродуктолог Минздрава РК Вячеслав Локшин

Спикер отметил, что в Казахстане примерно 15% супружеских пар имеют диагноз «бесплодие». Многие из них разводятся. Заплатить 1 млн тенге за программу экстракорпорального оплодотворения могут далеко не все, поэтому поддержка государства очень важна в этом направлении.

Показаниями к ЭКО являются все формы бесплодия. Обратиться к репродуктивной медицине можно, если у женщины установлена непроходимость маточных труб, у мужчины количество сперматозоидов ниже 5 млн, при эндокринном бесплодии, где медикаментозное лечение не помогает. Также бывает бесплодие неясной формы, что тоже позволяет обратиться к современным технологиям.

Если супружеская пара хочет пройти программу ЭКО по квоте, ей необходимо обратиться в желаемую клинику. Там получить подтверждение репродуктолога, что им показано проведение экстракорпорального оплодотворения и они к нему готовы.

Далее, как правило, проводится перечень исследований: определение уровня гормонов, проведение гистероскопии, спермограмма. После этого пара направляется к участковому врачу по месту прикрепления для получения заключения комиссии высокотехнологичных медицинских услуг.

После чего пару включают в электронный регистр и в случае положительного решения комиссии оформляют на портале Бюро госпитализации. Благодаря программе «Аңсаған сәби» очередь подходит обычно за один год. Одна пара может пройти по квоте одну программу в год. При неудачной попытке будущие родители могут встать на очередь заново в следующем году.

Однократно проведенная процедура ЭКО у молодых пар в среднем дает 40% эффективности по наступлению беременности и около 30% по рождению детей. Если супружеская пара старше 38 лет, эффективность снижается – 15%, до 42 лет – 10%, после 43 лет – 1-2%. И даже не потому, что нет яйцеклеток, а потому что яйцеклетки начинают быстро стареть и образующиеся эмбрионы генетически неполноценны, часто не дают беременности, или могут родиться дети с пороками развития. Вячеслав Локшин

По его словам, сегодня в репродуктологии нет таких технологий, которые бы не применялись в Казахстане. К примеру, клиники могут проводить диагностику хромосомных заболеваний у эмбриона на пятые сутки.

Мы переносим в матку генетически здоровый эмбрион. Также применяется технология time-laps, которая позволяет содержать эмбрионы в инкубаторе все эти пять суток и наблюдать за их развитием. С прошлого года эти инкубаторы оснастили искусственным интеллектом. Он помогает выбрать наиболее зрелый эмбрион, который даст начало новой беременности. Приведу пример для сравнения. Если оба супруга здоровы и в репродуктивном, и в соматическом отношении, то беременность у них после одной брачной ночи наступает в 30% случаев. А ЭКО дает более высокую вероятность, причем у пациентов с разными репродуктивными нарушениями. Вячеслав Локшин

Сейчас в Казахстане, добавил Локшин, в год проводится около 13,5 тыс. программ ЭКО, из которых более половины – 7 тыс. – по квотам. При подготовке к программе нужно пройти обследование. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства за счет медстрахования.

Сами программы ЭКО по квоте оплачивает Фонд медстрахования. Сюда входит пункция, наркоз, перенос эмбриона. Также в программу включены медикаменты, стоимость которых составляет около 400–500 тыс. тенге.

Но, если супругам показано генетическое исследование эмбриона, то эту процедуру они оплачивают уже сами. Заморозка яйцеклеток тоже не является частью программы ЭКО.