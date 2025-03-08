Бесплодные пары: как работает программа ЭКО в Казахстане

Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин рассказал, как в стране работает программа экстракорпорального оплодотворения, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане дети "из пробирки" рождаются с 1996 года. В настоящее время в стране работает 30 центров экстракорпорального оплодотворения, передает "24kz".

"Если сегодня прийти в одну из ведущих клиник ЭКО, можно увидеть, что там есть все необходимое оборудование, сравнимое с лучшими клиниками мира. Используются все современные методики, доступные гражданам развитых государств", – говорит президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин.

Сегодня в стране проводится 17,5 тыс. циклов ЭКО в год. Это включает в себя программы по лечению мужского бесплодия, предимплантационный генетический скрининг – исследование хромосомного набора эмбриона. На пятый день можно определить пол ребенка и выявить возможные хромосомные заболевания.

Также сегодня осуществляется заморозка клеток и эмбрионов, что позволяет помочь пациентам, которым предстоит лечение онкологических заболеваний. Перед химиотерапией или лучевой терапией проводится заморозка эмбрионов и даже тканей яичника.

Пара, желающая пройти ЭКО, сначала обращается в специализированный центр репродуктивной медицины. Там проводят необходимые обследования, чтобы выявить причины бесплодия. Если все показатели в норме, начинается подготовка к ЭКО:

для начала необходимо получить яйцеклетки;

затем в лаборатории сперматозоиды соединяются с яйцеклетками;

после чего эмбрионы выращиваются в течение нескольких дней;

после их развития один или несколько эмбрионов переносят в матку;

через 12–14 дней после переноса проводят тест на беременность.

Это если вкратце. На самом деле процесс довольно длительный и требует тщательной подготовки.

В Казахстане программа ЭКО поддерживается государством и регулируется через систему ОСМС. В 2020 году был запущен проект "Аңсаған сәби". По поручению главы государства количество квот увеличилось с одной тысячи до семи тысяч в год. Со слов врачей, за годы работы программы на свет появилось уже более 10 тыс. детей.

На днях стало известно, что за махинации с декретными выплатами на 113 казахстанок завели 16 уголовных дел.