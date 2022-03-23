В Казахстане из-за непогоды закрыты 16 участков автодорог

Как сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата столицы, 23 марта в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) с 12.30 закрыто движение на автодороге республиканского значения «Нур-Султан - Петропавловск» 18-231 км, участок «Нур-Султан – Щучинск» для всех видов транспортных средств.

Между тем, по информации ТОО «Казахавтодор», всего из-за непогоды в Казахстане закрыты14 участков автодорог.

Так, закрыты следующие участки:

автодорога «Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские» ключи км 46-66, участок село Северное – поворот на Серебрянск в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале в зимний период 2021-2022 года, введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом автотранспорта;

автодорога «Жезказган-Петропавловск» км 65-252, участок поселок Жезды – граница Костанайской области, с 22 марта в 7.30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Жезказган-Петропавловск» км 252-340, участок граница Карагандинской области – Аркалык, с 22 марта в 7.45 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Кызылорда-Павлодар» км 967-1135 участок Караганда – граница Павлодарской области с 23 марта в 11.30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206 участок граница Карагандинской области – поселок Шидерты с 23 марта в 11.30 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Жезказган-Петропавловск» км 377-440, участок граница Костанайской области – Державинск, с 23 марта в 12.00 Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 участок Аркалык – граница Акмолинской области с 23 марта в 12.00 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок Нур-Султан – граница Павлодарской области с 23 марта в 12.30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Нур-Султан-Петропавловск» км 18-231, участок Нур-Султан – Щучинск. (участок дирекции платных дорог АО «НК «Казавтожол») с 23 марта в 12.30 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области – поселок Шидерты с 23 марта в 12.30 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км 16-51, участок Нур-Султан – граница Карагандинской области; с 23 марта в 12.45 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км 51-266, участок граница Акмолинской области – Темиртау с 23 марта в 12.55 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;

автодорога «Макинск-Аксу-Торгай» км 0-240, участок Макинск – поселок Торгай с 23 марта в 12.45 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта;