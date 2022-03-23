14:37 23.03.2022
Полицейские Алматинской области обратились к водителям
Фото: ДП Алматинской области
В Департаменте полиции Алматинской области предупредили водителей о плохой погоде на республиканской трассе и рекомендовали воздержаться от дальних поездок, сообщает Zakon.kz.
Батальон патрульной полиции предупреждает об ухудшении погодных условий на республиканской автодороге Алматы – Усть-Каменогорск. Уважаемые водители, просим вас соблюдать правила дорожного движения и в особенности скоростной режим. Берегите себя и своих близких. ДП Алматинской области