Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:37 23.03.2022

Полицейские Алматинской области обратились к водителям

обращение ДП Алматинской области Фото: ДП Алматинской области
В Департаменте полиции Алматинской области предупредили водителей о плохой погоде на республиканской трассе и рекомендовали воздержаться от дальних поездок, сообщает Zakon.kz.
Батальон патрульной полиции предупреждает об ухудшении погодных условий на республиканской автодороге Алматы – Усть-Каменогорск. Уважаемые водители, просим вас соблюдать правила дорожного движения и в особенности скоростной режим. Берегите себя и своих близких. ДП Алматинской области

Лариса Черненко
Алматинская область
Шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума
23.03.2022
Нацбанк установил курс валют на 23 марта
23.03.2022
Премьер Дании: Украинские беженцы должны будут уехать домой
23.03.2022
Оставшиеся в Украине казахстанцы смогут вылететь 25 марта из Польши
22.03.2022
18 заболевших КВИ выявили за сутки в Казахстане
23.03.2022
Главная Топ LIVE Все