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Полицейские обратились к жителям Павлодарской области

Полицейские обратились к водителям , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 20:39 Фото: pixabay
Из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости полицейские обратились к жителям Павлодарской области с просьбой воздержаться от дальних поездок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, 21 ноября с 19:00 введено ограничение движения для всех транспортных средств на трассах:

  • Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ (1135 – 1367 км);
  • Астана – Ерейментау – Шидерты" (200 – 254 км);
  • Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ботакара.


"Полиция просит водителей следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог. Населению, проживающему в сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или по телефону 102", – напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 22 ноября объявили штормовое предупреждение.

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