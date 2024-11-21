Полицейские обратились к жителям Павлодарской области

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Из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости полицейские обратились к жителям Павлодарской области с просьбой воздержаться от дальних поездок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, 21 ноября с 19:00 введено ограничение движения для всех транспортных средств на трассах: Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ (1135 – 1367 км);

Астана – Ерейментау – Шидерты" (200 – 254 км);

Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ботакара.

"Полиция просит водителей следить за изменениями погоды, смс-рассылкой и не выезжать в случае закрытия дорог. Населению, проживающему в сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112 или по телефону 102", – напомнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в 16 областях Казахстана на 22 ноября объявили штормовое предупреждение. Читайте также Сказочное зрелище: "восходом убывающей Луны" поделился алматинский фотограф В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

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