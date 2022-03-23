За сутки из снежных заносов эвакуировано более 90 человек

В районе Байконыр города Нур-Султан на объездной автодороге спасателями ДЧС из застрявшего в снежном заносе легкового автомобиля эвакуированы 7 человек, из них 2 детей. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

В городе Аркалык, Амангельдинском и Ауликольском районах силами ДЧС из застрявших на автодорогах в снежном заносе легковых автомобилей в ближайшие населенные пункты доставлены 32 человека, из них 5 детей.

Также в Амангельдинском районе в 15 км от села Амантогай на автодороге областного значения из снежного заноса силами ДЧС Костанайской области и местного исполнительного органа на очищенный участок автодороги отбуксировано четыре легковых автомобиля. В салонах автомобилей находилось 19 человек, из них 2 детей.

В Каркаралинском районе в 207 км автодороги «Караганда – Аягоз – Бугаз», в семи км от города Каркаралинск, спасателями ДЧС Карагандинской области из застрявшего в снежном заносе автомобиля Тоyоtа Carinа эвакуированы 4 человека.

В Актогайском районе в 160 км автодороги «Акой-Актогай-Балхаш», силами ДЧС Карагандинской области и работниками ТОО «Берер» из снежного заноса вызволено 16 легковых автомобили на расчищенный участок, в салоне которых находились 48 человек, из них 7 детей.

Никто из спасенных в медицинской помощи не нуждался.

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