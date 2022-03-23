После заявления Путина доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей

К моменту публикации новости доллар теряет около 2 процентов, передает РБК.

В течение одной минуты доллар торговался по 94,9 рубля. Затем рубль вновь снизился на 2,2%, до 101,27 рубля за доллар.

Ранее Путин заявил об отказе принимать оплату за газ такими валютами, как доллар или евро. По его словам, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам.

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После этого цена газа в Европе в ходе торгов на бирже поднялась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м

Президент России отметил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с контрактами в утвержденных ранее объемах.