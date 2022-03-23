19:50 23.03.2022
В Алматы дерево упало на автомобиль Toyota Camry
Фото: Instagram/almaty_tjd
В Алматы дерево упало на автомобиль Toyota Camry. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано в соцсетях.
В пресс-службе ДЧС города Алматы прокомментировали инцидент.
Сообщение по данному факту поступило на линию ССА «109». Распилом дерева занимаются сотрудники ССА города Алматы. Пресс-служба ДЧС города Алматы
Это не первый похожий инцидент за последние несколько дней.
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