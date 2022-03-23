22:34 23.03.2022
12 автомобилей столкнулись под Нур-Султаном
Фото: Zakon.kz
23 марта в 14:30 на трассе Косшы – Нур-Султан произошло ДТП, в которое оказались вовлечены 12 автомобилей, сообщает Zakon.kz.
В результате ДТП жертв нет. Трое участников происшествия после осмотра врачей отпущены домой.
В Департаменте полиции столицы отметили, что причиной ДТП послужило несоблюдение виновными лицами скоростного режима при неблагоприятных метеорологических условиях.
Стражи порядка максимально помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.Начальник дежурной части полка патрульной полиции Айбек Нартпаев.
По данному факту проводится дознание.
Всего в Нур-Султане за день произошло 123 ДТП, добавили в полиции.
35 ДТП произошло в Нур-Султане из-за непогоды
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