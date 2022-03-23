12 автомобилей столкнулись под Нур-Султаном

В результате ДТП жертв нет. Трое участников происшествия после осмотра врачей отпущены домой.

В Департаменте полиции столицы отметили, что причиной ДТП послужило несоблюдение виновными лицами скоростного режима при неблагоприятных метеорологических условиях.

Стражи порядка максимально помогают водителям, попавшим в трудную ситуацию, а также обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан. Начальник дежурной части полка патрульной полиции Айбек Нартпаев.

По данному факту проводится дознание.

Всего в Нур-Султане за день произошло 123 ДТП, добавили в полиции.