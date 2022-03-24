Renault останавливает производство в России

Российский авторынок лишился своего крупнейшего производителя из Европы – о прекращении работы завода в Москве объявил французский концерн Renault (входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi), сообщает Deutsche Welle.

Это решение совет директоров Renault принял, «исходя из необходимости придерживаться международных санкций, действующих в отношении России».

Компания с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, где производятся такие модели автоконцерна, как Renault Kaptur, Renault Arkana и Dacia Duster.

Еще две модели – Renault Logan и Dacia Sandero – выпускаются на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. Об остановке деятельности дочерних предприятий в официальном заявлении речи пока не шло.

Там сообщается, что Renault «рассматривает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе, принимая во внимание сложившуюся ситуацию». Компания несет ответственность перед 45 тыс. сотрудниками на территории России, уточняют представители Renault. Ей принадлежит 68% акций АвтоВАЗа, остальные 32% – у госкорпорации Ростех.