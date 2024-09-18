Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Фото: Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России
Россия рассматривает вариант проведения Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом вышла в Telegram-канале Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России 17 сентября. По словам вице-президента организации Игоря Павлюка, прежде чем получить право на проведение Игр, необходимо решить ряд вопросов, которые лежат в нормативной плоскости.
"Тем более наша страна также была частью кочевых цивилизаций и имеет свои традиции и культуру. Спорт – это не только состязания, это дружба, уважение и солидарность", – отметил Павлюк.
Фото: Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России
На прошедших в Астане Играх команда из России завоевала 49 медалей, заняв третье место в общем медальном зачете. При этом общее число прибывших в Астану спортсменов составило 150 человек.
А ковбои из США, которые также приняли участие во Всемирных играх кочевников в Астане, поблагодарили Казахстан за теплый прием.
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