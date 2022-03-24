Умер создатель формата изображений GIF

Стив Уилхайт, один из ведущих изобретателей GIF, умер 14 марта от COVID в возрасте 74 лет, сообщает The Verge. О смерти Уилхайта стало известно 24 марта.

Уилхайт работал над форматом обмена графикой GIF в 1980-х годах. Он вышел на пенсию в начале 2000-х.

Хотя в наши дни GIF-файлы зачастую используются для анимированных интернет-мемов, Уилхайт создал формат не по этой причине.

CompuServe представила их в конце 1980-х годов как способ распространения высококачественной графики с высоким разрешением в цвете в то время, когда скорость Интернета была медленной по сравнению с тем, что есть сегодня.

Жена Стива Кэтлин Уилхайт рассказала, что он создал формат GIF дома и внедрил в работу после усовершенствования. Стив прикидывал все в уме, а затем отправлялся в город для программирования на компьютере.

К слову, несмотря на давние споры о правильном произношении формата изображения, Уилхайт объяснил, что он произносится как «джиф».

Он повторил правильное произношение формата в 2013 году, принимая награду Webby за достижения за изобретение GIF.

В нескольких сообщениях от бывших коллег на его странице с некрологом говорилось, что Стив также внес и другие важные вклады во время работы в CompuServe. Его назвали трудолюбивым работником, который оказал большое влияние на успех компании.

В интервью Times Уилхайт рассказал, что одним из его любимых GIF-файлов является мем «танцующий ребенок», который стал вирусным до того, как «мемы» и «вирусный» стали широко используемыми в Интернете терминами.