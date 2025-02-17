Что происходит с организмом при ночном графике работы: страшные диагнозы
Прежде всего, отмечает специалист, при ночных сменах сбиваются циркадные ритмы, которые отвечают за регуляцию выработки гормонов, температуры тела и обмена веществ.
Наш организм запрограммирован на активность днем и отдых ночью.
Нарушение этих ритмов способно привести к бессоннице, некачественному сну, хронической усталости и трудностям при концентрации внимания, а также снизить продуктивность.
Далее, как отмечено в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы, в ночные смены люди часто нарушают режим питания. Это, конечно же, чревато гастритом, увеличением веса и проблемами с обменом веществ.
Кроме того, могут возникнуть сложности с регуляцией давления, что ведет к увеличению риска гипертонии, инфаркта и инсульта.
Также существенно сказывается нехватка солнечного света и социальных связей.
Вкупе с хронической усталостью это способствует снижению настроения, появлению раздражительности, тревожности и даже депрессии.
Рекомендации
Врач советует соблюдать режим сна, спать как минимум семь-восемь часов в сутки, следить за питанием, не есть ночью тяжелую пищу, предпочесть легкие перекусы из овощей, фруктов, йогуртов и орехов.
Нельзя забывать и об адекватной физической нагрузке, она помогает бороться со стрессом и хорошо влияет на качество сна.
Все это, по словам Питинова, уменьшит вред от работы в ночные смены.
"Не игнорируйте сигналы тела – берегите себя даже в нестандартном графике!"Алексей Питинов
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