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Что происходит с организмом при ночном графике работы: страшные диагнозы

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:20 Фото: pexels
Ночные смены в наше время встречаются часто. Зачастую они способны привести к нарушениям сна, проблемам с сердцем и иммунитетом, а также стрессу. О том, как снизить риски для здоровья при таком графике рассказал российский врач-терапевт Алексей Питинов, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, отмечает специалист, при ночных сменах сбиваются циркадные ритмы, которые отвечают за регуляцию выработки гормонов, температуры тела и обмена веществ.

Наш организм запрограммирован на активность днем и отдых ночью.

Нарушение этих ритмов способно привести к бессоннице, некачественному сну, хронической усталости и трудностям при концентрации внимания, а также снизить продуктивность.

Далее, как отмечено в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы, в ночные смены люди часто нарушают режим питания. Это, конечно же, чревато гастритом, увеличением веса и проблемами с обменом веществ.

Кроме того, могут возникнуть сложности с регуляцией давления, что ведет к увеличению риска гипертонии, инфаркта и инсульта.

Также существенно сказывается нехватка солнечного света и социальных связей.

Вкупе с хронической усталостью это способствует снижению настроения, появлению раздражительности, тревожности и даже депрессии.

Рекомендации

Врач советует соблюдать режим сна, спать как минимум семь-восемь часов в сутки, следить за питанием, не есть ночью тяжелую пищу, предпочесть легкие перекусы из овощей, фруктов, йогуртов и орехов.

Нельзя забывать и об адекватной физической нагрузке, она помогает бороться со стрессом и хорошо влияет на качество сна.

Все это, по словам Питинова, уменьшит вред от работы в ночные смены.

"Не игнорируйте сигналы тела – берегите себя даже в нестандартном графике!"Алексей Питинов

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