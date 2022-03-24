О работе арбитражных судов в Казахстане — вебинар

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему «Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики».

Будем говорить о том, как устроены и работают казахстанские арбитражи.

Вы узнаете:

Что такое и чем занимается Арбитражная палата Казахстана.

В чем особенности заключения арбитражного соглашения. О проблемных арбитражных оговорках. Какова роль суда в определении подсудности спора суду.

Могут ли арбитражи рассматривать споры по договорам займа между юридическими и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Как на практике исполняются арбитражные решения.

Ведущие: