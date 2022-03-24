О работе арбитражных судов в Казахстане — вебинар
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему «Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики».
Будем говорить о том, как устроены и работают казахстанские арбитражи.
Вы узнаете:
Что такое и чем занимается Арбитражная палата Казахстана.
В чем особенности заключения арбитражного соглашения. О проблемных арбитражных оговорках. Какова роль суда в определении подсудности спора суду.
Могут ли арбитражи рассматривать споры по договорам займа между юридическими и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
Как на практике исполняются арбитражные решения.
Ведущие:
Сергей Ватаев, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного арбитражного суда «IAC, адвокат АГКА, член состава арбитров и медиаторов Международного Арбитражного центра МФЦА, соучредитель и член Наблюдательного совета KazBar. Член Королевского института арбитров (CIArb), включен в состав арбитров CIETAC (Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия).
Асель Дуйсенова, к.ю.н., руководитель аппарата Арбитражной палаты Казахстана, исполнительный директор, заместитель Председателя Казахстанского Международного Арбитража, ведущий научный сотрудник НИИ частного права Каспийского университета.
Николай Хан, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного коммерческого арбитража «JUS GENTIUM».