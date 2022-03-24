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11:00 24.03.2022

О работе арбитражных судов в Казахстане — вебинар

суд Фото: Zakon.kz
Смотрите вебинар «Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики». Вы узнаете, как устроены и работают казахстанские арбитражи, передает Zakon.kz.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему «Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики».

Будем говорить о том, как устроены и работают казахстанские арбитражи.

Вы узнаете:

  • Что такое и чем занимается Арбитражная палата Казахстана.

  • В чем особенности заключения арбитражного соглашения. О проблемных арбитражных оговорках. Какова роль суда в определении подсудности спора суду.

  • Могут ли арбитражи рассматривать споры по договорам займа между юридическими и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Как на практике исполняются арбитражные решения.

Ведущие:

  • Сергей Ватаев, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного арбитражного суда «IAC, адвокат АГКА, член состава арбитров и медиаторов Международного Арбитражного центра МФЦА, соучредитель и член Наблюдательного совета KazBar. Член Королевского института арбитров (CIArb), включен в состав арбитров CIETAC (Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия).

  • Асель Дуйсенова, к.ю.н., руководитель аппарата Арбитражной палаты Казахстана, исполнительный директор, заместитель Председателя Казахстанского Международного Арбитража, ведущий научный сотрудник НИИ частного права Каспийского университета.

  • Николай Хан, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного коммерческого арбитража «JUS GENTIUM».

Анастасия Стативкина
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