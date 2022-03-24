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Законодательство РК
10:06 24.03.2022

Очередную финпирамиду выявили в Шымкенте

финпирамида Фото: Zakon.kz
В Шымкенте Агентством по финансовому мониторингу выявлена финансовая пирамида под видом производственного кооператива «GAP», передает Zakon.kz.
Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины. Пресс-служба АФМ РК

В отношении организатора финансовой пирамиды судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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