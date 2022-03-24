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11:08 24.03.2022

Тенге укрепился на торгах

утренние торги Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 501,49 тенге, снизившись на 3,87 тенге, передает Zakon.kz.

В процессе торгов курс доллара опускался до 500,8 тенге. Сейчас в пунктах обмена валют доллары покупают/продают по 503-507 тенге, евро – 560-566 тенге, рубль – 4.95—5.45 тенге.

23 марта на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о начале продаж природного газа в страны Евросоюза за рубли стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже опустилась ниже 100 рублей.

После этого цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже поднялась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м.

Тем временем, мировые цены на нефть растут. По данным торгов Лондонской биржи, цена на нефть марки Brent превысила 120 долларов за баррель.

Анастасия Московчук
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