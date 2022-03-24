Казахстанцы стали больше платить за лечение

В феврале 2022 года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,8% за месяц и на 6,4% за год, – отмечено в исследовании Energyprom.kz.

Эксперты уточняют: в месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 6,1%, первичный прием у врача — на 2,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 1,4%, стоматологические услуги — на 0,6%.

В годовой динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях стали дороже на 9,8%, первичный прием у врача — на 8,5%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 5,8%, стоматологические услуги — на 4,4%.



Аналитики отмечают: в 2020 году в Казахстане насчитывалось 76,4 тыс. врачей всех специальностей (кроме зубных врачей).

Больше всего врачей работало в Алматы: 13,5 тыс. человек, плюс 3% за год. В тройке лидеров также оказались столица (9 тыс. человек, плюс 4,9% за год) и Карагандинская область (6,4 тыс. человек, плюс 2,4%). Меньше всего врачей насчитывалось в Северо-Казахстанской области – всего 1,7 тыс. человек, – говорится в публикации.