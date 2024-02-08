Казахстанцам стало почти на 14% дороже лечиться

Цены на амбулаторные услуги в Казахстане за год выросли на 13,6%. Заметнее всего подорожал платный первичный прием у врача, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 8 февраля, по итогам декабря 2023 года амбулаторные услуги в Казахстане стали дороже на 1,1% в месячном выражении и на 13,6% – в годовом.

За год сильнее всего выросли цены на первичный прием у врача (+19,1%) и услуги врачей-специалистов в амбулаториях (+18,3%). Услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов подорожали на 12,4%, услуги стоматологов – на 11,4%.





Инфографика Energyprom.kz

При этом больше всего услуг оказали за счет бюджета (541,9 млрд тенге, +15,8% за год). За счет населения амбулатории оказали услуги на 127,9 млрд тенге (+25,9% за год), за счет предприятий – на 68,1 млрд тенге (+2,5%).



Львиную долю услуг в сфере амбулаторного лечения в 2023 году оказали в Алматы. Следом идут Астана и Карагандинская область. Больше всего инвестиций в этот сектор вкладывают в Астане, Алматы, Туркестанской и Атырауской областях.

Летом 2023 года сообщалось, что лекарства в Казахстане подорожали на 11% за год.