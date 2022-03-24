Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:14 24.03.2022

Казахстанские баскетболисты вступают в борьбу за путевки на Кубок мира-2022

Баскетбол Отбор Кубок Мира-2022 Фото: nbf.kz
25 и 26 марта в Дохе пройдет Азиатский квалификационный раунд на Кубок мира по баскетболу (3х3) 2022 года, в котором примут участие мужская и женская сборные Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На предстоящих соревнованиях будут разыграны по одной путевке у мужчин и женщин. Состязания пройдут в современном спортивном комплексе Al Gharafa, где в течение последних трех сезонов Мирового тура FIBA ​​3x3 проводились турниры Masters, передает пресс-служба НФБ РК.

Мужская сборная Казахстана представлена игроками сборной U-23, которым в этом году предстоит принять участие в Кубке мира в своей возрастной категории и других крупных турнирах. Молодые баскетболисты получат дополнительный игровой опыт на международной арене.

На паркет Al Gharafa подопечные Ривхата Бабекенова выйдут в следующем составе: Ерканат Кайрошев, Дулат Ешмухамбетов, Адильхан Марат и Виктор Верзун.

Баскетбол Отбор Кубок Мира-2022

Фото: nbf.kz

У девушек честь Казахстана на данном отборочном турнире будет защищать следующая четверка баскетболисток: Залина Куразова, Дарья Королева, Камажай Отегенова и Валерия Капитонова. Тренер — Илья Коптелов.

Расписание матчей: 25 марта – групповой этап, 26 марта плей-офф.

18:15 (женщины) – Узбекистан vs Казахстан (время по Нур-Султану)

20:55 (женщины) – Шри-Ланка vs Казахстан

21:30 (мужчины) – Казахстан vs Новая Зеландия

23:30 (мужчины) – Катар vs Казахстан

Групповой этап:

В мужской и женской категориях команды разделены на две группы — A и B, по три команды в каждой группе в соответствии с национальным рейтингом. Команды сыграют в один круг по одной игре между собой в рамках своих групп. По итогам группового этапа команды распределяют места с 1-го по 3-е в своих группах.

Плей-офф:

По итогам группового этапа по две лучшие сборные из каждой группы продолжат борьбу в полуфинале, победители которого разыграют 1-е место и заветную путевку на Кубок мира. Сам розыгрыш Кубка мира-2022 года впервые пройдет в известном портовом городе Бельгии Антверпене с 21 по 26 июня.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Катар
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Юрия Померанцева
23.03.2022
Ситуация в Украине: тяжелые переговоры и секретная информация ЕС для Киева
23.03.2022
В Казахстан будут поставлять сахар исключительно для внутреннего рынка
23.03.2022
Учитель казахского языка Виктория Мокроусова: Я буду жить только в Казахстане
23.03.2022
После заявления Путина доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей
23.03.2022
Главная Топ LIVE Все