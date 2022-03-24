Казахстанские баскетболисты вступают в борьбу за путевки на Кубок мира-2022
На предстоящих соревнованиях будут разыграны по одной путевке у мужчин и женщин. Состязания пройдут в современном спортивном комплексе Al Gharafa, где в течение последних трех сезонов Мирового тура FIBA 3x3 проводились турниры Masters, передает пресс-служба НФБ РК.
Мужская сборная Казахстана представлена игроками сборной U-23, которым в этом году предстоит принять участие в Кубке мира в своей возрастной категории и других крупных турнирах. Молодые баскетболисты получат дополнительный игровой опыт на международной арене.
На паркет Al Gharafa подопечные Ривхата Бабекенова выйдут в следующем составе: Ерканат Кайрошев, Дулат Ешмухамбетов, Адильхан Марат и Виктор Верзун.
Фото: nbf.kz
Расписание матчей: 25 марта – групповой этап, 26 марта — плей-офф.
18:15 (женщины) – Узбекистан vs Казахстан (время по Нур-Султану)
20:55 (женщины) – Шри-Ланка vs Казахстан
21:30 (мужчины) – Казахстан vs Новая Зеландия
23:30 (мужчины) – Катар vs Казахстан
Групповой этап:
В мужской и женской категориях команды разделены на две группы — A и B, по три команды в каждой группе в соответствии с национальным рейтингом. Команды сыграют в один круг по одной игре между собой в рамках своих групп. По итогам группового этапа команды распределяют места с 1-го по 3-е в своих группах.
Плей-офф:
По итогам группового этапа по две лучшие сборные из каждой группы продолжат борьбу в полуфинале, победители которого разыграют 1-е место и заветную путевку на Кубок мира. Сам розыгрыш Кубка мира-2022 года впервые пройдет в известном портовом городе Бельгии Антверпене с 21 по 26 июня.