Казахстанские баскетболисты вступают в борьбу за путевки на Кубок мира-2022

На предстоящих соревнованиях будут разыграны по одной путевке у мужчин и женщин. Состязания пройдут в современном спортивном комплексе Al Gharafa, где в течение последних трех сезонов Мирового тура FIBA ​​3x3 проводились турниры Masters, передает пресс-служба НФБ РК.

Мужская сборная Казахстана представлена игроками сборной U-23, которым в этом году предстоит принять участие в Кубке мира в своей возрастной категории и других крупных турнирах. Молодые баскетболисты получат дополнительный игровой опыт на международной арене.

На паркет Al Gharafa подопечные Ривхата Бабекенова выйдут в следующем составе: Ерканат Кайрошев, Дулат Ешмухамбетов, Адильхан Марат и Виктор Верзун.