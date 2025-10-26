Казахстанские баскетболистки одержали две победы на юношеской Азиаде в Бахрейне

В Манаме продолжаются соревнования по баскетболу 3х3 на юношеских Азиатских играх. 25 октября женская сборная Казахстана провела три матча, сообщает Zakon.kz.

В первой встрече казахстанки уступили команде Ирана со счетом 10:21. Во второй встрече наши спортсменки одержали победу над сборной Узбекистана – 13:9.

В заключительном матче игрового дня Казахстан разгромил сборную Иордании со счетом 21:5.

Ранее сообщалось, что казахстанские легкоатлетки завоевали две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне.