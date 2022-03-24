Авария на КТК: сколько может потерять казахстанский бюджет
Сейчас 80% казахстанской нефти экспортируется через КТК. Это нефть Тенгиза, Кашагана и Карачаганака, которая очень ценится и имеет свою марку. По времени устранение аварии займет предположительно до двух месяцев. Альтернативы нет, чтобы перегонять такой же объем, в месяц это более 4,5 млн тонн нефти. Можно, конечно, частично через участок «Атырау – Самара» либо через Баку. Но через «Атырау – Самара» будет торговаться как Urals, которая сейчас на 30% дешевле от эталона – марки Brent. Нам придется ограничивать добычу и, если есть возможность, то максимально заполнить действующие емкости.Нурлан Жумагулов
Эксперт уточнил, что по альтернативным маршрутам поставка нефти возможна только частично – это через участок «Атырау – Самара» магистрального нефтепровода «Узень – Атырау – Самара» и посредством танкеров в Баку. Последний вариант займет время, так как Казмортрансфлот должен зафрахтовать танкеры, на это уйдет 4-6 недель, поэтому, как отметил Жумагулов, возникает вопрос, а есть ли тогда вообще смысл фрахтоваться через Казмортрансфлот.
В целом, в течение двух месяцев бюджет может недополучить минимум 500 млрд тенге в виде налогов и отчислений в Нацфонд. В частности, это экспортно-таможенная пошлина на нефть от месторождения Тенгиз. Можно умножить цифру за тонну – 130 долларов, месячный объем – это примерно 2,4 млн тонн нефти и прочие платежи, КПН с ТШО. По Кашаганскому проекту, там есть роялти в зависимости от мировых цен на нефть. То же самое и по Карачаганаку. Как минимум полтриллиона тенге наш бюджет недополучит в случае простоя, либо в случае затоварки нефти.Глава Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов
Прошедший 20 марта в Новороссийске шторм на Черном море повредил один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума. Скорость ветра достигала до 35 м/с. Согласно информации КТК от 22 марта 2022 года по итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. В связи с этим КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта.
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Ремонт оборудования, по оценкам специалистов, займет, как минимум, три недели, если погода будет благоприятной. Объем же отгрузки нефти на танкеры снизится примерно в три раза.
По сообщению пресс-службы Минэнерго РК, в настоящее время проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам.