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Законодательство РК
15:44 24.03.2022

Пьяный угонщик совершил смертельное ДТП в Алматы —подробности

ДТП, Алматы Фото: Zakon.kz
Происшествие зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee столкнулись на пересечении улиц Хмельницкого и Гетте, передает Zakon.kz.

В полицию поступила информация об угоне автомашины Toyota Prado. Владелец сообщил, что автомашина была припаркована по проспекту Сейфуллина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20 -летний гражданин А.

По камерам видно, что угнанная автомашина мчалась на огромной скорости. В результате аварии 19-летний пассажир Grand Cherokee скончался в больнице, а водитель в тяжелом состоянии все еще находится в отделении реанимации. Водитель Toyota после совершения аварии скрылся с места происшествия. Как установлено, он был пьян. Начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

Уголовное дело расследуется сразу по трем статьям Уголовного Кодекса, по ст. 345 ч.3 УК РК, ст.347 УК РК и ст. 200 ч.3 УК РК.

Угонщик водворен в изолятор временного содержания. Задержанный уже имеет две судимости.

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