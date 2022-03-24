Майк Тайсон не испугался вооруженного мужчины во время шоу

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон проводил вечер смеха со своими товарищами в переполненном баре на крыше здания. Через некоторое время в бар зашел неизвестный мужчина и начал вызывать Железного Майка на бой. Когда ведущий шоу попросил этого человека уйти, тот вытащил пистолет и начал им размахивать и угрожать. Наблюдавший за этой сценой Тайсон проявил железное самообладание – он не сдвинулся со своего места. В итоге после некоторой беседы мужчина все же подошел к Майку, пожал ему руку и обнял его.

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