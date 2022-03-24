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16:48 24.03.2022

Майк Тайсон не испугался вооруженного мужчины во время шоу

голливуд, бар, майк тайсон, ситуация, неприятная, видео Фото: Instagram/miketyson
Знаменитый боксер-профессионал Майк Тайсон стал героем очередного неприятного инцидента с его участием. Случай произошел в Голливуде, когда неизвестный мужчина вытащил пистолет во время комедийного концерта, на котором участвовал боксер, сообщает Zakon.kz.

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон проводил вечер смеха со своими товарищами в переполненном баре на крыше здания. Через некоторое время в бар зашел неизвестный мужчина и начал вызывать Железного Майка на бой. Когда ведущий шоу попросил этого человека уйти, тот вытащил пистолет и начал им размахивать и угрожать. Наблюдавший за этой сценой Тайсон проявил железное самообладание – он не сдвинулся со своего места. В итоге после некоторой беседы мужчина все же подошел к Майку, пожал ему руку и обнял его.

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Куандык Шынасилов
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