19:14 24.03.2022
Мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе
Фото: pixabay
Президент США прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Он принимает участие в саммитах НАТО, «Большой семерки» и Европейского союза, сообщает Zakon.kz.
Утром 24 марта пьяный мужчина бросил стеклянную бутылку в машину президента США Джо Байдена, сообщает Sudinfo.
Отмечается, что полиция Брюсселя немедленно арестовала мужчину.
Пьяный мужчина действительно бросил бутылку на некоторое расстояние в сторону эскорта президента США. Мы смогли перехватить его немедленно.
представитель полиции Ильза Ван Декере
Президент США прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Он принимает участие в саммитах НАТО, «Большой семерки» и Европейского союза.