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19:14 24.03.2022

Мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе

президент США кортеж Фото: pixabay
Президент США прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Он принимает участие в саммитах НАТО, «Большой семерки» и Европейского союза, сообщает Zakon.kz.

Утром 24 марта пьяный мужчина бросил стеклянную бутылку в машину президента США Джо Байдена, сообщает Sudinfo.

Отмечается, что полиция Брюсселя немедленно арестовала мужчину.

Пьяный мужчина действительно бросил бутылку на некоторое расстояние в сторону эскорта президента США. Мы смогли перехватить его немедленно.

представитель полиции Ильза Ван Декере

Президент США прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Он принимает участие в саммитах НАТО, «Большой семерки» и Европейского союза.

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