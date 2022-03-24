Мужчина бросил бутылку в кортеж Байдена в Брюсселе

Утром 24 марта пьяный мужчина бросил стеклянную бутылку в машину президента США Джо Байдена, сообщает Sudinfo.

Отмечается, что полиция Брюсселя немедленно арестовала мужчину.

Пьяный мужчина действительно бросил бутылку на некоторое расстояние в сторону эскорта президента США. Мы смогли перехватить его немедленно.

представитель полиции Ильза Ван Декере

Президент США прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Он принимает участие в саммитах НАТО, «Большой семерки» и Европейского союза.