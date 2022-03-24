Алгоритм по созданию новых областей разработали в Казахстане

Министр нацэкономики Алибек Куантыров доложил Касым-Жомарту Токаеву об основных задачах министерства на 2022 год, а также о мерах по переходу к постковидному развитию экономики и ее реагированию на внешние шоки, сообщает Акорда.

Фото: Акорда

Алибек Куантыров ознакомил президента c ходом исполнения его поручений. В частности, речь шла о реализации программы повышения доходов населения и комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

Главой государства в рамках послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению административно-территориальной структуры страны. В настоящее время создана комиссия, разработан алгоритм работы по созданию новых областей.

Новость по теме В Казахстане появятся Абайская, Улытауская и Жетысуская области

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и созданию рабочих мест, уменьшению доли государства в экономике, а также поддержке населения и предпринимательства.