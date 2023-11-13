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В Казахстане работникам ЖКХ повысят зарплату

В Казахстане работникам ЖКХ повысят зарплату Фото: akorda.kz
13 ноября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики Алибека Куантырова, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, президент заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 10 месяцев текущего года.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5%. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов. Годовая инфляция снизилась в два раза до 10,8% (в феврале текущего года – 21,3%). Алибек Куантыров сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ – 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тыс. проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.

Глава государства был проинформирован, что в целях сокращения проверок бизнеса в два раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке новых Бюджетного и Налогового кодексов, инвестиционной политике и развитии государственно-частного партнерства.

Кроме того, министр нацэкономики доложил о ходе реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". В частности, в 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тыс. км сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50%, снизить износ сетей на 3,2%.

Наряду с этим президент был проинформирован о реализации Концепции развития сельских территорий. С момента реализации программы "Ауыл – Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в семь раз. В течение 2023 года планируется реализовать 1,8 тыс. проектов в 771 селе.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора РК Берика Асылова и выслушал его доклад о работе ведомства. Подробнее по ссылке выше.

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