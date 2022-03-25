Италия сенсационно проиграла Македонии в стыковом матче ЧМ-2022

В стыковом матче против Северной Македонии итальянцы доминировали всю встречу, но сами забить не смогли и пропустили случайный гол в компенсированное ко второму тайму время. Единственный гол на 91-й минуте забил Александр Трайковски.

Команда Роберто Манчини, выступавшая дома в рамках стыков ЧМ-2022, пробила по воротам соперника 32 раза, 16 ударов – из пределов штрафной площади. В створ ворот пришлось 5 ударов. Также Италия владела мячом 66% времени и подала 16 угловых.

Северная Македония нанесла всего 4 удара (в створ – 2), ни разу не разыгрывала угловой, ни разу не била из пределов штрафной хозяев, но прошла дальше в результате точного дальнего удара Александара Трайковски на второй добавленной ко второму тайму минуте.

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Таким образом, команда Италии, действующий чемпион Европы, не сыграет на мировом первенстве этой осенью.

Отметим, что победители Евро-2020 второй раз подряд не сыграет на мундиале. В 2017-м году Скуадра адзурра проиграла стыковые матчи Швеции (0:1 и 0:0).

В финале квалификации ЧМ-2022 македонская команда встретится с Португалией. Матч состоится 29 марта.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. На турнире выступят 32 сборные.

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