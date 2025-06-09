Казахстан уступил Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026

Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии со счетом 0:1 в домашнем матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира-2026, сообщает Zakon.kz.

Единственный мяч на 33-й минуте забил Александр Трайковски.

После трех игр у казахстанцев остается три очка. Команда уступила Уэльсу (1:3), обыграла Лихтенштейн (2:0) и сейчас занимает третье место в группе J.

Лидирует Северная Македония с восьмью очками.

Ранее сообщалось, на что рассчитывали футболисты Казахстана в поединке против Северной Македонии.