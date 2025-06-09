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Спорт

Казахстан уступил Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026

Казахстан уступил Северной Македонии, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 21:19 Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии со счетом 0:1 в домашнем матче третьего тура отборочного цикла чемпионата мира-2026, сообщает Zakon.kz.

Единственный мяч на 33-й минуте забил Александр Трайковски.

После трех игр у казахстанцев остается три очка. Команда уступила Уэльсу (1:3), обыграла Лихтенштейн (2:0) и сейчас занимает третье место в группе J.

Лидирует Северная Македония с восьмью очками.

Ранее сообщалось, на что рассчитывали футболисты Казахстана в поединке против Северной Македонии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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