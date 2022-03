Ученый перечислил продукты, которые не едят долгожители

Его слова цитирует портал Eat This, Not That.

На планете выделяют так называемые «голубые зоны», где проживает больше всего людей в возрасте старше 100 лет. К районам долгожителей относят итальянскую Сардинию, японскую Окинаву, область в Калифорнии, греческую Икарию и коста-риканскую Никою. Ученые заметили, что рационы питания жителей «голубых зон» довольно похожи — много цельнозерновых, бобовых и красного вина.

Некоторых продуктов жители указанных регионов стараются избегать. К их числу относится фастфуд, который повышает давление и уровень холестерина, увеличивает риск ожирения и инфаркта.

Рацион долгожителей практически не имеет мучных изделий. Также они отказываются от кондитерских изделий и конфет. Сохранить здоровье и продлить жизнь можно также, если отказаться от полуфабрикатов, копченостей и сладких газированных напитков.

Рекомендуется исключить и переработанное мясо. Продукты из него в высокой дозе содержат соль и консерванты. Такая пища вызывает повышение риска ишемической болезни сердца на 18%, красное мясо — на 9%.