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08:19 25.03.2022

Ученый перечислил продукты, которые не едят долгожители

Фастфуд Фото: pixabay
Американский ученый Дэн Бюттнер рассказал, какие продукты входят в рацион питания долгожителей, а от чего нужно отказаться, чтобы прожить много лет, сообщает Zakon.kz.

Его слова цитирует портал Eat This, Not That.

На планете выделяют так называемые «голубые зоны», где проживает больше всего людей в возрасте старше 100 лет. К районам долгожителей относят итальянскую Сардинию, японскую Окинаву, область в Калифорнии, греческую Икарию и коста-риканскую Никою. Ученые заметили, что рационы питания жителей «голубых зон» довольно похожи — много цельнозерновых, бобовых и красного вина.

Некоторых продуктов жители указанных регионов стараются избегать. К их числу относится фастфуд, который повышает давление и уровень холестерина, увеличивает риск ожирения и инфаркта.

Рацион долгожителей практически не имеет мучных изделий. Также они отказываются от кондитерских изделий и конфет. Сохранить здоровье и продлить жизнь можно также, если отказаться от полуфабрикатов, копченостей и сладких газированных напитков.

Рекомендуется исключить и переработанное мясо. Продукты из него в высокой дозе содержат соль и консерванты. Такая пища вызывает повышение риска ишемической болезни сердца на 18%, красное мясо — на 9%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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