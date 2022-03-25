Не смей перечить: Топ-5 женщин-скандалисток по знаку зодиака

Эксперты уверены, что леди с характером вычислить довольно легко. Достаточно, как отмечено на сайте «Пятого канала», лишь посмотреть на знак зодиака.

Водолей

Рожденная под этим знаком женщина не представляет существования без накала страстей. Если не будет «эмоционального допинга» — партнеру придется нелегко. Дама с ураганным характером снесет все на собственном пути.

Она может мстить за обиды нервными срывами, слезами и всевозможными угрозами. В такие моменты успокаивать Водолея бесполезно — лучше отойти на безопасное расстояние и дать закончить «концерт».

Лев

Особенно «горяча» Львица в напряженные периоды: когда что-то не ладится на работе или дома не выполняют ее требования. Она вспыльчива настолько, что невзначай способна выколоть глаза обидчику.

Притом, расстроить эту женщину может любая мелочь. К сожалению, рожденная под огненным знаком дама не способна на компромиссы.

Стрелец

Женщина-Стрелец частенько закатывает истерики по пустякам — в этом абсолютно схожа с Львицей. Окружающим порой сложно догадаться, зачем и почему скандалит красотка.

Впрочем, астрологи советуют совсем не вдаваться в подробности — причина может быть придуманной и нереальной. Виной всему — богатая фантазия, коей природа одарила Стрельца.

Овен

Представительница этого знака буквально соткана из противоречий. Удивительный факт: истерики у Овна случаются, если на самом деле у нее все хорошо.

Когда же ситуация реально плачевна и выхода из тьмы, кажется, нет, женщина способна мобилизоваться и бросить все силы на устранение неприятностей. Что ж, кому-то такой темперамент и правда нравится!

Рыбы

Женщина-Рыбы — создание эмоциональное. Она не любит, когда кто-то игнорирует ее слова или действия, поэтому склонна рефлексировать. Встречаясь с равнодушными, представительница этого знака приходит в ярость и начинает сводить их с ума.

А еще поводом для истерики может стать отсутствие чувства юмора у партнера. Радует одно: женщина-Рыба очень отходчива.