Определились еще четыре сборные для поездки на ЧМ по футболу-2022

Сборная Эквадор, несмотря на гостевое поражение от Парагвая в матче отбора к чемпионату мира – 1:3, все же сумела заработать себе путевку в Катар. В другом противостоянии южноамериканской зоны Уругвай на своем поле переиграл Перу – 1:0, что позволило уругвайцам также отобраться на ЧМ-2022. Ранее из Южной Америки путевки на ЧМ завоевали сборные Бразилии и Аргентины.

Фото: Instagram/fifaworldcup

В рамках 9-го тура отборочного этапа на ЧМ-2022 сборная Японии на выезде была сильнее Австралии – 2:0 – благодаря дублю Каору Митома. Этот успех позволил японцам возглавить турнирную таблицу группы В, а с ней и приобрести путевку в Катар. Япония помогла Саудовской Аравии, которая занимала второе место в таблице, и она автоматически вышла в финальную часть ЧМ.

К этому моменту определены 19 сборных, которые выступят на мировом первенстве в Катаре.

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