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11:37 25.03.2022

Погода на выходные – циклон принесет в Казахстан холод

дорога, снег, машина Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 марта. На западе и севере страны ожидаются осадки и усиление ветра, передает Zakon.kz.

Циклон из районов Скандинавии будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана остаются под влиянием южного циклона. Он принесет осадки в виде дождя и снега.

На севере и западе страны они будут сопровождаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед. 28 марта южную и юго-восточную часть страны будет определять антициклон, который обусловит погоду без осадков. РГП «Казгидромет»

По республике ожидается усиление ветра.

Ожидается повышение ночных температур на севере от -10…-20°С до -5...-15°С, днем – от 0…-8° до -5…+3°С.

В южной половине ночью -6...+5°С, днем – понижение от -12...-17°С до +5...+10°С.

На западе страны ночью -5...+5°С, днем столбики термометров достигнут отметки 0…+10°С.

Анастасия Стативкина
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