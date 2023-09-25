Циклон принесет в Казахстан неустойчивый характер погоды в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни с ложбиной северного циклона на северо-западе, севере и в центре республики ожидается неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди с грозами и порывистым ветром.

По прогнозу, лишь на западе Казахстана, с влиянием северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

"Ночью и утром в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Как отметили синоптики, на востоке страны в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов. В температурном режиме значительных изменений не ожидается.