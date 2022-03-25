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11:59 25.03.2022

Акчулаков рассказал о последствиях аварии на КТК для Казахстана

КТК Фото: cpc.ru
Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал о последствиях аварии на КТК для Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
В последние дни есть информация и заявления о том, что в связи с авариями на выносных причальных устройствах наблюдались аварийные ситуации. Их всего три ВПУ. По третьему была авария, которая привела к остановке полной работы. Соответственно, на втором тоже наблюдались перебои и аварийная ситуация, его тоже отключили. И первый в целях безопасности и дообследования также был отключен. Это означает, что наши месторождения какие-то несколько дней могут работать на резервуарный парк. Министр энергетики Болат Акчулаков

Глава казахстанского Минэнерго рассказал, к чему это может привести.

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Если затянется ситуация с ремонтом ВПУ на порте Новороссийск, это может привести к сокращениям добычи на всех трех крупных месторождениях. Однако, из позитивного, вчера мы вели консультации технические с нашими коллегами – КТК, и на сегодняшнее утро есть информация, что ВПУ-1 все-таки заработает сегодня, подадут танкер. И это, в принципе, нас спасает в значительных потерях добычи. Поэтому будем надеяться, что погода уляжется, шторм уляжется, ВПУ-1 сегодня включится в работу, танкеры встанут на погрузку. И по ВПУ-2 и 3 в течение трех недель надеемся, что наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется.Глава МЭ РК
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