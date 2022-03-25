Акчулаков рассказал о последствиях аварии на КТК для Казахстана

В последние дни есть информация и заявления о том, что в связи с авариями на выносных причальных устройствах наблюдались аварийные ситуации. Их всего три ВПУ. По третьему была авария, которая привела к остановке полной работы. Соответственно, на втором тоже наблюдались перебои и аварийная ситуация, его тоже отключили. И первый в целях безопасности и дообследования также был отключен. Это означает, что наши месторождения какие-то несколько дней могут работать на резервуарный парк. Министр энергетики Болат Акчулаков

Глава казахстанского Минэнерго рассказал, к чему это может привести.

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