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12:45 25.03.2022

Мы однозначно настроены на строительство АЭС – глава Минэнерго

атомная станция Фото: pixabay
Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил, что ведомство имеет серьезные намерения по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Могу однозначно сказать, что мы уверены и настроены на строительство атомной станции.Болат Акчулаков

При этом глава ведомства отметил, что вопрос строительства атомной станции не решится за два года.

Один год у нас уйдет только на решение по точке размещения, наличию воды, людских ресурсов, климата, тектоники. На это все будет необходимо время для изучения, параллельно рассматривая вопросы той или иной технологии.Болат Акчулаков

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривают два района размещения АЭС – это Восточно-Казахстанская область вблизи Курчатова и Южный Казахстан – на площадке Южно-Казахстанской ГРЭС. Также в Казахстане изучают шесть мировых поставщиков технологий для строительства атомной станции.

Тамила Языкова
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