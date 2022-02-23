Шесть мировых поставщиков технологий для строительства АЭС изучают в Казахстане

Выступая на брифинге в СЦК, он отметил, что в настоящее время проводятся исследования по развитию атомной энергетики на основании природно-климатических факторов Казахстана и возможному влиянию АЭС на окружающую среду. Также идет активная работа по изучению технологий шести мировых поставщиков ядерных технологий.

Это американские, американо-японские, корейские, китайские, российские и французские технологии. Изучение проводится по критериям безопасности, референтности реакторов, по месту размещения, мощности и стоимости атомной станции.

По словам главы департамента, в целом у Казахстана имеются все возможности развить атомную энергетику, поскольку страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Имеется свое производство компонентов ядерного топлива, есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана.

Хотелось бы сказать, что строительство АЭС не только обеспечит стабильную работу энергетической системы Казахстана, но и придаст большой импульс в развитии в целом атомной сферы и смежных отраслей экономики. Директор Департамента атомной энергетики и промышленности МЭ Жаслан Касенов

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства глава государства сказал, что Казахстану «позарез нужна электроэнергия – причем атомная, чистая электроэнергия». По его словам, без чистой атомной энергии страна может потерять всю экономику.

14 февраля на брифинге в СЦК министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что срок строительства АЭС может составить до 10 лет.