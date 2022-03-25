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13:17 25.03.2022

«Дыши!»: спасение мужчины из огня снял видеожетон полицейского

спасение мужчины Фото: Скриншот
В одном из домов Павлодара 19 марта начался пожар. На место сразу же выехали полицейские, которые находились поблизости, сообщает Zakon.kz.

Пока пожарные тушили огонь, полицейские вынесли находившегося в квартире мужчину на улицу.

Тот потерял сознание, сотрудники положили его на бушлат и оказали первую помощь: сделали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Пострадавший доставлен в больницу с острым ингаляционным отравлением.

Анастасия Московчук
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