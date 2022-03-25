13:17 25.03.2022
«Дыши!»: спасение мужчины из огня снял видеожетон полицейского
Фото: Скриншот
В одном из домов Павлодара 19 марта начался пожар. На место сразу же выехали полицейские, которые находились поблизости, сообщает Zakon.kz.
Пока пожарные тушили огонь, полицейские вынесли находившегося в квартире мужчину на улицу.
Тот потерял сознание, сотрудники положили его на бушлат и оказали первую помощь: сделали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.Пресс-служба ДП Павлодарской области
Пострадавший доставлен в больницу с острым ингаляционным отравлением.