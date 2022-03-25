«Дыши!»: спасение мужчины из огня снял видеожетон полицейского

Пока пожарные тушили огонь, полицейские вынесли находившегося в квартире мужчину на улицу.

Тот потерял сознание, сотрудники положили его на бушлат и оказали первую помощь: сделали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Пострадавший доставлен в больницу с острым ингаляционным отравлением.