Мужчину вытащили из огня в Кызылординской области
Фото: МЧС РК
В поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области произошел пожар в одном из частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.
В МЧС отметили, что спасли из пламени мужчину, получившего ожоги.
"Также спасателями своевременно вынесено три газовых баллона, благодаря чему удалось предотвратить возможный взрыв", – добавили там.
Пожар удалось ликвидировать.
Пострадавший госпитализирован.
Ранее вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов в кулуарах Мажилиса рассказал, зачем в МЧС ввели военизированное подразделение.
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