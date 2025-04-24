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Происшествия

Мужчину вытащили из огня в Кызылординской области

Спасатели, пожар, пострадавший, ожоги , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 19:47 Фото: МЧС РК
В поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области произошел пожар в одном из частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

В МЧС отметили, что спасли из пламени мужчину, получившего ожоги.

"Также спасателями своевременно вынесено три газовых баллона, благодаря чему удалось предотвратить возможный взрыв", – добавили там.

Пожар удалось ликвидировать.

Пострадавший госпитализирован.

Ранее вице-министр по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов в кулуарах Мажилиса рассказал, зачем в МЧС ввели военизированное подразделение.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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