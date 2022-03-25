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14:52 25.03.2022

Сколько будут платить казахстанцы за посещение нацпарков

ставки за посещение нацпарков Фото: Zakon.kz
Минэкономики подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают ставки платы за использование особо охраняемых территорий республиканского значения (нацпарки), сообщает Zakon.kz.

Изменения вносятся в статью 591.

В частности, предусматриваются следующие ставки платы:

  • с пешехода – 0,1 МРП (306,3 тенге);

  • мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП (612,6 тенге);

  • легковые автомобили – 0,3 МРП (918,9 тенге);

  • микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3063 тенге);

  • автобусы до 32 мест – 2 МРП (6126 тенге);

  • автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (9189 тенге).

Указанные ставки устанавливаются за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.

В настоящее время ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения определяются из расчета 0,1 МРП, без разделения на категории посетителей.

Лариса Черненко
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