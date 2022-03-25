14:52 25.03.2022
Сколько будут платить казахстанцы за посещение нацпарков
Фото: Zakon.kz
Минэкономики подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают ставки платы за использование особо охраняемых территорий республиканского значения (нацпарки), сообщает Zakon.kz.
Изменения вносятся в статью 591.
В частности, предусматриваются следующие ставки платы:
с пешехода – 0,1 МРП (306,3 тенге);
мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП (612,6 тенге);
легковые автомобили – 0,3 МРП (918,9 тенге);
микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3063 тенге);
автобусы до 32 мест – 2 МРП (6126 тенге);
автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (9189 тенге).
Указанные ставки устанавливаются за каждый день пребывания на особо охраняемой природной территории.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.
В настоящее время ставки платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения определяются из расчета 0,1 МРП, без разделения на категории посетителей.