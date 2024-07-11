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В Казахстане изменятся тарифы за посещение нацпарков

В Казахстане изменятся тарифы за посещение нацпарков, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 12:40 Фото: Zakon.kz
Минэкологии подготовило приказ, которым вносятся изменения в тарифы за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Так, новый тарифы установят в следующих размерах:

Алматинский государственный природный заповедник

  • За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,4 МРП (1476 тенге в 2024 году);
  • За въезд легковых автомобилей - 0,7 МРП (2584 тенге);
  • За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 2,5 МРП (9230 тенге);
  • За въезд автобусов до 32 мест - 5 МРП (18 460 тенге);
  • За въезд автобусов свыше 32 мест - 7 МРП (25 844 тенге).  

Аналогичные тарифы установлен за въезд:

  • в Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник
  • Западно-Алтайский государственный природный заповедник
  • Коргалжынский государственный природный заповедник.

Также установлены тарифы за въезд в другие нацпарки.

Так, за посещение Иле-Алатауский государственного нацпарка они составят:

  • За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,2 МРП (738,4 тенге в 2024 году);
  • За въезд легковых автомобилей - 0,3 МРП (1107 тенге);
  • За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 1,3 МРП (4 799 тенге);
  • За въезд автобусов до 32 мест - 2,8 МРП (10 337 тенге);
  • За въезд автобусов свыше 32 мест - 4,5 МРП (16 614 тенге).  

Чарынский государственный национальный природный парк 

  • За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,4 МРП;
  • За въезд легковых автомобилей - 0,7 МРП;
  • За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 2,7 МРП;
  • За въезд автобусов до 32 мест - 5 МРП;
  • За въезд автобусов свыше 32 мест - 8 МРП.  

Кроме того, предусмотрен тариф на услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в день - 0,1 МРП.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.

Ранее мы рассказали, что плата за использование особо охраняемых природных территорий будет оставаться у нацпарков.

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