В Казахстане изменятся тарифы за посещение нацпарков

Минэкологии подготовило приказ, которым вносятся изменения в тарифы за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Так, новый тарифы установят в следующих размерах:

Алматинский государственный природный заповедник

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,4 МРП (1476 тенге в 2024 году);



За въезд легковых автомобилей - 0,7 МРП (2584 тенге);



За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 2,5 МРП (9230 тенге);

За въезд автобусов до 32 мест - 5 МРП (18 460 тенге);

За въезд автобусов свыше 32 мест - 7 МРП (25 844 тенге).

Аналогичные тарифы установлен за въезд:

в Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник

Западно-Алтайский государственный природный заповедник

Коргалжынский государственный природный заповедник.

Также установлены тарифы за въезд в другие нацпарки.

Так, за посещение Иле-Алатауский государственного нацпарка они составят:

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,2 МРП (738,4 тенге в 2024 году);

За въезд легковых автомобилей - 0,3 МРП (1107 тенге);

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 1,3 МРП (4 799 тенге);

За въезд автобусов до 32 мест - 2,8 МРП (10 337 тенге);

За въезд автобусов свыше 32 мест - 4,5 МРП (16 614 тенге).

Чарынский государственный национальный природный парк

За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,4 МРП;

За въезд легковых автомобилей - 0,7 МРП;

За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 2,7 МРП;

За въезд автобусов до 32 мест - 5 МРП;

За въезд автобусов свыше 32 мест - 8 МРП.

Кроме того, предусмотрен тариф на услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в день - 0,1 МРП.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.

Ранее мы рассказали, что плата за использование особо охраняемых природных территорий будет оставаться у нацпарков.