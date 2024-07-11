В Казахстане изменятся тарифы за посещение нацпарков
Фото: Zakon.kz
Минэкологии подготовило приказ, которым вносятся изменения в тарифы за услуги, предоставляемые особо охраняемыми природными территориями республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Так, новый тарифы установят в следующих размерах:
Алматинский государственный природный заповедник
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,4 МРП (1476 тенге в 2024 году);
- За въезд легковых автомобилей - 0,7 МРП (2584 тенге);
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 2,5 МРП (9230 тенге);
- За въезд автобусов до 32 мест - 5 МРП (18 460 тенге);
- За въезд автобусов свыше 32 мест - 7 МРП (25 844 тенге).
Аналогичные тарифы установлен за въезд:
- в Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник
- Западно-Алтайский государственный природный заповедник
- Коргалжынский государственный природный заповедник.
Также установлены тарифы за въезд в другие нацпарки.
Так, за посещение Иле-Алатауский государственного нацпарка они составят:
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,2 МРП (738,4 тенге в 2024 году);
- За въезд легковых автомобилей - 0,3 МРП (1107 тенге);
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 1,3 МРП (4 799 тенге);
- За въезд автобусов до 32 мест - 2,8 МРП (10 337 тенге);
- За въезд автобусов свыше 32 мест - 4,5 МРП (16 614 тенге).
Чарынский государственный национальный природный парк
- За въезд мотоциклов, мопедов, квадроциклов - 0,4 МРП;
- За въезд легковых автомобилей - 0,7 МРП;
- За въезд микроавтобусов до 16 мест и грузовых автомобилей - 2,7 МРП;
- За въезд автобусов до 32 мест - 5 МРП;
- За въезд автобусов свыше 32 мест - 8 МРП.
Кроме того, предусмотрен тариф на услуги по санитарной очистке и благоустройству территорий для физических лиц из расчета на одного человека в день - 0,1 МРП.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 июля.
Ранее мы рассказали, что плата за использование особо охраняемых природных территорий будет оставаться у нацпарков.
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