В акимате Алматы назвали ориентировочный срок запуска крематория

Управление комфортной городской среды города Алматы является администратором программы по строительству крематория в Алатауском районе Алматы. Работы по строительству крематория завершены в декабре 2021 года. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что «на сегодня ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей».

Ориентировочный срок запуска крематория – май 2022 года. Пресс-служба акимата Алматы

Как отметили в городском акимате, «правила функционирования крематория, а также правила приема умерших на кремацию в настоящее время в РК находятся в разработке».

В июне 2020 года сообщалось, что в Алматы планируют построить крематорий. Тогда были начаты работы по разработке проектно-сметной документации.

Позднее глава Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что завершение строительства крематория запланировано на сентябрь 2021 года.