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15:47 25.03.2022

Роналду высказался о решающем матче с Северной Македонией

Футбол Стыковые матчи Фото: Instagram/cristiano
Звездный форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после успеха над Турцией в полуфинале стыкового матча к ЧМ-2022 дал комментарии о попадании в финальную часть отбора, сообщает Zakon.kz.

25 марта Португалия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года на родном стадионе «Драган» переиграла Турцию – 3:1. За хозяев забили Эдмилсон Отавио, Диогу Жота и Матеус Нунес, у гостей отличился Бурак Йылмаз.

Сделан первый шаг к нашей великой цели – ЧМ-2022. Еще ничего не выиграно и не достигнуто, поэтому мы должны продолжать серьезную и целенаправленную работу, уважая соперника, но всегда веря в свои силы. Вперед, Португалия!Криштиану Роналду

29 марта в Порту «Роналду и компания» встретится с Северной Македонией – победитель получит путевку на ЧМ-2022.

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Другие финальные пары отбора выглядят следующим образом:

  • Польша — Швеция (29 марта);

  • Уэльс — Украина/Шотландия (матч пройдет летом 2022 года).

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Куандык Шынасилов
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