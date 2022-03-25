Роналду высказался о решающем матче с Северной Македонией

25 марта Португалия в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года на родном стадионе «Драган» переиграла Турцию – 3:1. За хозяев забили Эдмилсон Отавио, Диогу Жота и Матеус Нунес, у гостей отличился Бурак Йылмаз.

Сделан первый шаг к нашей великой цели – ЧМ-2022. Еще ничего не выиграно и не достигнуто, поэтому мы должны продолжать серьезную и целенаправленную работу, уважая соперника, но всегда веря в свои силы. Вперед, Португалия! Криштиану Роналду

29 марта в Порту «Роналду и компания» встретится с Северной Македонией – победитель получит путевку на ЧМ-2022.

Новость по теме Италия сенсационно проиграла Македонии в стыковом матче ЧМ-2022

Другие финальные пары отбора выглядят следующим образом:

Польша — Швеция (29 марта);

Уэльс — Украина/Шотландия (матч пройдет летом 2022 года).

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +100% к первому пополнению.