Дело Нуркадилова: Генпрокуратура опровергла информацию о возобновлении расследования

В социальных сетях распространяется информация о возобновлении Генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова. Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности. Пресс-служба ГП РК

Также стало известно, что обращение Кайрата Нуркадилова — сына известного казахстанского политического и общественного деятеля — в данный момент рассматривается в ведомстве.