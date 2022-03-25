15:46 25.03.2022
Дело Нуркадилова: Генпрокуратура опровергла информацию о возобновлении расследования
Фото: пресс-служба ГП РК
В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали появившуюся в социальных сетях информацию о возобновлении расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях распространяется информация о возобновлении Генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова. Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности.Пресс-служба ГП РК
Также стало известно, что обращение Кайрата Нуркадилова — сына известного казахстанского политического и общественного деятеля — в данный момент рассматривается в ведомстве.