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Законодательство РК
15:46 25.03.2022

Дело Нуркадилова: Генпрокуратура опровергла информацию о возобновлении расследования

комментарий ведомства Фото: пресс-служба ГП РК
В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали появившуюся в социальных сетях информацию о возобновлении расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях распространяется информация о возобновлении Генпрокуратурой расследования уголовного дела по факту гибели Заманбека Нуркадилова. Генеральная прокуратура сообщает, что данные сведения не соответствуют действительности.Пресс-служба ГП РК

Также стало известно, что обращение Кайрата Нуркадилова — сына известного казахстанского политического и общественного деятеля — в данный момент рассматривается в ведомстве.

Анастасия Московчук
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