В Сети появилась информация, что на водителя автобуса в Алматы завели уголовное дело

В социальных сетях появилась информация, что на женщину-водителя автобуса в Алматы завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

"Прежде всего я хочу выразить соболезнования семьям погибших. Хочу сказать, что с моей стороны не было никакого злого умысла. Врагу не пожелаю оказаться в такой ситуации. Я не считаю себя виновной. Когда я лежала в больнице, ко мне пришли двое дознавателей – мужчина и женщина. Они оба мне сказали, что я пострадавшая, а теперь, выписавшись из больницы, я узнаю, что на меня завели тяжелую статью. Я сама жилье в аренду снимаю, на мне двое детей. Я ради них прилежно трудилась, никогда ко мне нареканий не было. Почему такое серьезное обвинения против меня? Если бы не эти удары, я бы никогда такого не допустила. Очень надеюсь на справедливое решение", – сказала водитель автобуса.





22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли три человека. В результате наезда автобуса на людей пострадали семь человек. Нападавший душил женщину, когда она была за рулем.