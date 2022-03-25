Рамадан-2022: установлен размер фитр-садака

Размер фитр-садака в этом году был определен на заседании президиума Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы в столице. В этом году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге. Пресс-служба ДУМК

Как пояснили в Духовном управлении мусульман Казахстана, размер фитр-садака рассчитывался, исходя из средней цены 2 кг муки по стране.

Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК. Пресс-служба ДУМК

Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана сообщили, что священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 2 мая. Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр).