Казахстанские велогонщицы заняли второе место на Чемпионате Азии

Честь Казахстана защищали квартет спортсменок, в составе Ринаты Султановой, Фаина Потаповой, Махаббат Умутжановой и Анжелы Соловьевой. Велогонщицы проехали дистанцию 24 км за 32 минуты и 24.015 секунд. Казахстанские велосипедистки в итоговом протоколе уступили 9.104 секунд представителям из Узбекистана, которые и стали чемпионами Азии. Бронзовых наград удостоились иранские спортсменки.

Новость по теме Казахстанцы стали лучшими на Чемпионате Азии по велоспорту

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